Седокова дала первое интервью после скандала со смертью бывшего мужа

Певица Анна Седокова впервые дала интервью после смерти бывшего супруга, баскетболиста Яниса Тиммы. Артистка призналась, что пережила тяжелый нервный срыв и прошла реабилитацию. Об этом она рассказала в VK-шоу «По каверочку».
«Я пережила тяжелый нервный срыв и прошла реабилитацию. Я просто в какой-то момент поняла, что должна идти дальше. У меня дети, у меня жизнь. Я должна идти дальше. Когда я уже чуть-чуть окрепла, я поняла, что должна написать песню. И я правда очень горжусь этой работой, потому что она одновременно помогла мне рассказать о том, что я чувствовала», — призналась певица.
Кроме того, в шоу Седокова делилась своими переживаниями, говорила о новых песнях и о том, как творчество помогло ей справиться с болью. По словам артистки, именно музыка позволила ей выразить то, что она долго носила в себе молча. Новую композицию «Ешь, люби, молись» она посвятила памяти Яниса Тиммы.
Ранее Анна Седокова уже обращалась к общественности с просьбой уважать память Яниса Тиммы и критиковала попытки использовать его смерть в личных интересах, в частности, со стороны его отца и друга. После трагедии певица подчеркивала, что не желает обсуждать случившееся публично и не будет реагировать на распространяемую ложную информацию. Янис Тимма, бывший супруг Седоковой, был найден мертвым в Москве, следствие установило, что он покончил с собой.
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