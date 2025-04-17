17 апреля 2025

Седокова дала первое интервью после скандала со смертью бывшего мужа

© Служба новостей «URA.RU»
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Седакова пережила тяжелый нервный срыв и прошла реабилитацию
Седакова пережила тяжелый нервный срыв и прошла реабилитацию Фото:

Певица Анна Седокова впервые дала интервью после смерти бывшего супруга, баскетболиста Яниса Тиммы. Артистка призналась, что пережила тяжелый нервный срыв и прошла реабилитацию. Об этом она рассказала в VK-шоу «По каверочку».

«Я пережила тяжелый нервный срыв и прошла реабилитацию. Я просто в какой-то момент поняла, что должна идти дальше. У меня дети, у меня жизнь. Я должна идти дальше. Когда я уже чуть-чуть окрепла, я поняла, что должна написать песню. И я правда очень горжусь этой работой, потому что она одновременно помогла мне рассказать о том, что я чувствовала», — призналась певица.

Кроме того, в шоу Седокова делилась своими переживаниями, говорила о новых песнях и о том, как творчество помогло ей справиться с болью. По словам артистки, именно музыка позволила ей выразить то, что она долго носила в себе молча. Новую композицию «Ешь, люби, молись» она посвятила памяти Яниса Тиммы.

Ранее Анна Седокова уже обращалась к общественности с просьбой уважать память Яниса Тиммы и критиковала попытки использовать его смерть в личных интересах, в частности, со стороны его отца и друга. После трагедии певица подчеркивала, что не желает обсуждать случившееся публично и не будет реагировать на распространяемую ложную информацию. Янис Тимма, бывший супруг Седоковой, был найден мертвым в Москве, следствие установило, что он покончил с собой.

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Певица Анна Седокова впервые дала интервью после смерти бывшего супруга, баскетболиста Яниса Тиммы. Артистка призналась, что пережила тяжелый нервный срыв и прошла реабилитацию. Об этом она рассказала в VK-шоу «По каверочку». «Я пережила тяжелый нервный срыв и прошла реабилитацию. Я просто в какой-то момент поняла, что должна идти дальше. У меня дети, у меня жизнь. Я должна идти дальше. Когда я уже чуть-чуть окрепла, я поняла, что должна написать песню. И я правда очень горжусь этой работой, потому что она одновременно помогла мне рассказать о том, что я чувствовала», — призналась певица. Кроме того, в шоу Седокова делилась своими переживаниями, говорила о новых песнях и о том, как творчество помогло ей справиться с болью. По словам артистки, именно музыка позволила ей выразить то, что она долго носила в себе молча. Новую композицию «Ешь, люби, молись» она посвятила памяти Яниса Тиммы. Ранее Анна Седокова уже обращалась к общественности с просьбой уважать память Яниса Тиммы и критиковала попытки использовать его смерть в личных интересах, в частности, со стороны его отца и друга. После трагедии певица подчеркивала, что не желает обсуждать случившееся публично и не будет реагировать на распространяемую ложную информацию. Янис Тимма, бывший супруг Седоковой, был найден мертвым в Москве, следствие установило, что он покончил с собой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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