17 мая 2025
16 мая 2025

Легендарный «Эшелон Победы» с военной техникой прибудет в Нижневартовск

© Служба новостей «URA.RU»
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«Эшелон Победы» из Сургута прибудет в Нижневартовск (архивное фото)
«Эшелон Победы» из Сургута прибудет в Нижневартовск (архивное фото) Фото:

Ретропоезд «Эшелон Победы» прибудет на железнодорожную станцию Нижневартовска (ХМАО) 18 мая и будет открыт для посещения всех желающих с 12:00 до 17:00. Об этом сообщила пресс-служба администрации Нижневартовска.

«В уникальном подвижном составе, который был в эксплуатации в военное время и послевоенный период: солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, вагон-санпропускник, вагон-электростанция, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-склад, а также открытые платформы с военной техникой», — сообщили в telegram-канале мэрии. Въезд на привокзальную площадь и парковки для автомобилей будет закрыт, кроме общественного транспорта.

Ранее URA.RU рассказывало, что 17 мая ретросостав прибыл в Сургут. Желающих увидеть поезд было очень много — очередь не уменьшалась даже через 2,5 часа. «Эшелон Победы» посетили 48 тысяч жителей и гостей города.

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Ретропоезд «Эшелон Победы» прибудет на железнодорожную станцию Нижневартовска (ХМАО) 18 мая и будет открыт для посещения всех желающих с 12:00 до 17:00. Об этом сообщила пресс-служба администрации Нижневартовска. «В уникальном подвижном составе, который был в эксплуатации в военное время и послевоенный период: солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, вагон-санпропускник, вагон-электростанция, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-склад, а также открытые платформы с военной техникой», — сообщили в telegram-канале мэрии. Въезд на привокзальную площадь и парковки для автомобилей будет закрыт, кроме общественного транспорта. Ранее URA.RU рассказывало, что 17 мая ретросостав прибыл в Сургут. Желающих увидеть поезд было очень много — очередь не уменьшалась даже через 2,5 часа. «Эшелон Победы» посетили 48 тысяч жителей и гостей города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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