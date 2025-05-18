Блогер Гасанов, обвиненный в отмывании денег, пытался вывести из России 100 млн

Блогер Гусейн Гасанов пытался распродать свое имущество в Москве, включая апартаменты в комплексе Neva Towers в «Москва-Сити», чтобы потом вывести из России 100 миллионов рублей, выручив их от продажи недвижимости. Об этом сообщает Shot. На блогера на днях завели уголовное дело за неуплату налогов и отмывание денег.
«Гусейн Гасанов пытался продать квартиру в „Москва-Сити“ перед возбуждением уголовного дела. Блогер хотел вывести из России 100 млн рублей», — передают авторы канала. Они отмечают, что после своего отъезда из страны Гасанов сдал элитные апартаменты общей площадью 124 квадратных метра с дизайнерским ремонтом и панорамным видом за 749 тысяч рублей в месяц, включая парковочное место.
Однако после того, как у блогера возникли проблемы с российской налоговой, он сначала продал свой Rolls-Royce Cullinan 2020 года выпуска. После — выставил на продажу квартиру за 100 млн рублей.
Блогер-миллионник Гусейн Гасанов был объявлен в федеральный розыск по уголовной статье 14 мая, передает РАПСИ. Далее на него заочно завели дело по причине неуплаты налогов и отмывании денег. Сам он заявил, что все налоги были уплачены еще в прошлом году.
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