Блогер Гасанов, обвиненный в отмывании денег, пытался вывести из России 100 млн

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гусейн Гасанов пытался вывести из России миллионы за продажу элитной недвижимости
Гусейн Гасанов пытался вывести из России миллионы за продажу элитной недвижимости Фото:

Блогер Гусейн Гасанов пытался распродать свое имущество в Москве, включая апартаменты в комплексе Neva Towers в «Москва-Сити», чтобы потом вывести из России 100 миллионов рублей, выручив их от продажи недвижимости. Об этом сообщает Shot. На блогера на днях завели уголовное дело за неуплату налогов и отмывание денег. 

«Гусейн Гасанов пытался продать квартиру в „Москва-Сити“ перед возбуждением уголовного дела. Блогер хотел вывести из России 100 млн рублей», — передают авторы канала. Они отмечают, что после своего отъезда из страны Гасанов сдал элитные апартаменты общей площадью 124 квадратных метра с дизайнерским ремонтом и панорамным видом за 749 тысяч рублей в месяц, включая парковочное место.

Однако после того, как у блогера возникли проблемы с российской налоговой, он сначала продал свой Rolls-Royce Cullinan 2020 года выпуска. После — выставил на продажу квартиру за 100 млн рублей.

Блогер-миллионник Гусейн Гасанов был объявлен в федеральный розыск по уголовной статье 14 мая, передает РАПСИ. Далее на него заочно завели дело по причине неуплаты налогов и отмывании денег. Сам он заявил, что все налоги были уплачены еще в прошлом году. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Блогер Гусейн Гасанов пытался распродать свое имущество в Москве, включая апартаменты в комплексе Neva Towers в «Москва-Сити», чтобы потом вывести из России 100 миллионов рублей, выручив их от продажи недвижимости. Об этом сообщает Shot. На блогера на днях завели уголовное дело за неуплату налогов и отмывание денег.  «Гусейн Гасанов пытался продать квартиру в „Москва-Сити“ перед возбуждением уголовного дела. Блогер хотел вывести из России 100 млн рублей», — передают авторы канала. Они отмечают, что после своего отъезда из страны Гасанов сдал элитные апартаменты общей площадью 124 квадратных метра с дизайнерским ремонтом и панорамным видом за 749 тысяч рублей в месяц, включая парковочное место. Однако после того, как у блогера возникли проблемы с российской налоговой, он сначала продал свой Rolls-Royce Cullinan 2020 года выпуска. После — выставил на продажу квартиру за 100 млн рублей. Блогер-миллионник Гусейн Гасанов был объявлен в федеральный розыск по уголовной статье 14 мая, передает РАПСИ. Далее на него заочно завели дело по причине неуплаты налогов и отмывании денег. Сам он заявил, что все налоги были уплачены еще в прошлом году. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...