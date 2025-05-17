В Верхней Пышме (Свердловская область) в парке «Дивс» заметили подростка с пистолетом, который наставлял дуло на посетителей, а также сделал несколько выстрелов. Об этом сообщили очевидцы инцидента в социальных сетях.
«Вон, с пневматикой гоняет, по сторонам шмаляет», — сообщил мужчина, записавший на видео подростков. Школьник открыто размахивал оружием, при этом направлял его на рядом сидящих девушек. Рядом с ними гуляли дети.
Ранее в Верхней Пышме уже возникал резонанс из-за стрельбы. В субботу 10 мая жители города были напуганы звуками выстрелов на окраине, однако тогда причиной стала реконструкция боевых действий в парке «Патриот».
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