17 мая 2025

В Верхней Пышме подросток устроил стрельбу в парке. Видео

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Подростки стреляли из пистолета в присутствии детей
Подростки стреляли из пистолета в присутствии детей Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) в парке «Дивс» заметили подростка с пистолетом, который наставлял дуло на посетителей, а также сделал несколько выстрелов. Об этом сообщили очевидцы инцидента в социальных сетях.

«Вон, с пневматикой гоняет, по сторонам шмаляет», — сообщил мужчина, записавший на видео подростков. Школьник открыто размахивал оружием, при этом направлял его на рядом сидящих девушек. Рядом с ними гуляли дети.

Ранее в Верхней Пышме уже возникал резонанс из-за стрельбы. В субботу 10 мая жители города были напуганы звуками выстрелов на окраине, однако тогда причиной стала реконструкция боевых действий в парке «Патриот». 

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В Верхней Пышме (Свердловская область) в парке «Дивс» заметили подростка с пистолетом, который наставлял дуло на посетителей, а также сделал несколько выстрелов. Об этом сообщили очевидцы инцидента в социальных сетях. «Вон, с пневматикой гоняет, по сторонам шмаляет», — сообщил мужчина, записавший на видео подростков. Школьник открыто размахивал оружием, при этом направлял его на рядом сидящих девушек. Рядом с ними гуляли дети. Ранее в Верхней Пышме уже возникал резонанс из-за стрельбы. В субботу 10 мая жители города были напуганы звуками выстрелов на окраине, однако тогда причиной стала реконструкция боевых действий в парке «Патриот». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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