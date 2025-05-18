Школа загорелась из-за атаки ВСУ в Курской области

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Из-за падения дрона в Курской области загорелась школа
Из-за падения дрона в Курской области загорелась школа Фото:
новость из сюжета
ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

Из-за атаки ВСУ в Беловском районе Курской области загорелась школа, которая находилась на стадии стройки. Информацию подтвердил глава региона Александр Хинштейн. 

"Сегодня в результате падения беспилотника в деревне Самоярдово Беловского района произошло возгорание кровли школы, которая находилась в стадии стройки",  — написал Хинштейн. По его данным, при пожаре никто не пострадал, серьезных нарушений нет. 

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Из-за атаки ВСУ в Беловском районе Курской области загорелась школа, которая находилась на стадии стройки. Информацию подтвердил глава региона Александр Хинштейн.  "Сегодня в результате падения беспилотника в деревне Самоярдово Беловского района произошло возгорание кровли школы, которая находилась в стадии стройки",  — написал Хинштейн. По его данным, при пожаре никто не пострадал, серьезных нарушений нет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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