Школа загорелась из-за атаки ВСУ в Курской области

Из-за падения дрона в Курской области загорелась школа
новость из сюжетаВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области
Из-за атаки ВСУ в Беловском районе Курской области загорелась школа, которая находилась на стадии стройки. Информацию подтвердил глава региона Александр Хинштейн.
"Сегодня в результате падения беспилотника в деревне Самоярдово Беловского района произошло возгорание кровли школы, которая находилась в стадии стройки", — написал Хинштейн. По его данным, при пожаре никто не пострадал, серьезных нарушений нет.
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