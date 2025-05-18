Губерниев рассказал URA.RU суровую правду о дисквалификации российского рекордсмена

Международная ассоциация сверхмарафонцев (IAU) формально имела право на дисквалификацию российского спортсмена Ивана Заборского, установившего новый рекорд на ультрамарафоне во Франции. Он должен был знать все правила спортивного мероприятия, если он вышел на старт. Об этом URA.RU рассказал российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, выходя на старт, спортсмен должен был ознакомиться с правилами. Однако руководствуясь лучшими патриотическими чувствами, Заборский решил их нарушить.
«Если он (Заборский — прим. URA.RU) вышел на старт, он должен был знать правила. И эти правила он нарушил. Поэтому формально повод лишить рекорда у проводящей организации есть... К сожалению, спортсмена дисквалифицировали, и я боюсь, что это решение останется», — рассказал Губерниев в беседе с URA.RU. По словам журналиста, Заборский должен был взвесить все риски.
Также комментатор предположил, что российский атлет мог руководствоваться лучшими патриотическими чувствами и желанием показать, что он россиянин. С этой задачей Заборский отлично справился, однако нарушил пункт правил, к которому и придрались организаторы спортивного мероприятия.
Кроме того, поскольку рекорд российского атлета не был официально утвержден из-за дисквалификации, следующие рекорды будут устанавливаться, исходя из предыдущего зафиксированного результата, подчеркнул Губерниев. По его мнению, другие спортсмены никак не будут реагировать на неофициальный рекорд Заборского, когда установят новые мировые достижения.
Ранее российский спортсмен Иван Заборский стал победителем ультрамарафона «6 дней Франции», преодолев дистанцию в одну тысячу километров за шесть суток и завершив забег с российским флагом. Однако Международная ассоциация ультрабегунов (IAU) отказалась признавать мировой рекорд, установленный Заборским. IAU подчеркнула, что достижения спортсменов из России и Белоруссии, выступающих под национальными флагами, не будут признаны и не включатся в официальный реестр рекордов организации. В заявлении отмечается, что IAU действует в соответствии с решением World Athletics.
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