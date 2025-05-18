18 мая 2025

Полиция задержала десятки подростков в Дагестане из-за массовой драки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские разбираются в причинах происшествия
Полицейские разбираются в причинах происшествия Фото:

В Махачкале второй день подряд происходят массовые драки среди подростков — полиция уже задержала более 60 участников. Конфликт, начавшийся со словесной перепалки на площади Ленина, перерос в организованные столкновения с использованием соцсетей для координации. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД по Республике Дагестан в telegram-канале. 

«Полицейские Махачкалы разбираются в ситуации с массовым конфликтом среди подростков. Первый инцидент произошел 16 мая на площади Ленина, где после словесной перепалки завязалась потасовка. Полиция задержала 12 человек, а в отношении их родителей составила протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей», — рассказали в МВД.

На следующий день, 17 мая, конфликт разгорелся с новой силой. Подростки, скоординировавшись через соцсети, начали собираться в разных районах города. На улице Каммаева правоохранители задержали 55 человек. 18 из них привлечены к ответственности за мелкое хулиганство, а родители 35 несовершеннолетних получили административные протоколы. 

Сотрудники полиции провели профилактические беседы с участниками конфликта. Также силовики поговорили с родителями подростков и их педагогами, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций.

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В Махачкале второй день подряд происходят массовые драки среди подростков — полиция уже задержала более 60 участников. Конфликт, начавшийся со словесной перепалки на площади Ленина, перерос в организованные столкновения с использованием соцсетей для координации. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД по Республике Дагестан в telegram-канале.  «Полицейские Махачкалы разбираются в ситуации с массовым конфликтом среди подростков. Первый инцидент произошел 16 мая на площади Ленина, где после словесной перепалки завязалась потасовка. Полиция задержала 12 человек, а в отношении их родителей составила протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей», — рассказали в МВД. На следующий день, 17 мая, конфликт разгорелся с новой силой. Подростки, скоординировавшись через соцсети, начали собираться в разных районах города. На улице Каммаева правоохранители задержали 55 человек. 18 из них привлечены к ответственности за мелкое хулиганство, а родители 35 несовершеннолетних получили административные протоколы.  Сотрудники полиции провели профилактические беседы с участниками конфликта. Также силовики поговорили с родителями подростков и их педагогами, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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