Трамп зарыл топор войны из-за болезни Байдена

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку бывшему главе государства Джо Байдену после сообщения о его раке. Об этом Трамп написал в своей социальной сети TruthSocial. Ранее Трамп называл Байдена «сонным» и «идиотом».
«Мелания и я опечалены известием о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые и наилучшие пожелания Джилл и семье, а Джо желаем скорейшего и успешного выздоровления», — написал Трамп в TruthSocial.
Ранее СМИ сообщили, что у Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы, требующую дополнительного обследования и лечения. Подробности о состоянии здоровья бывшего президента и выбранной терапии пока не разглашаются.
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