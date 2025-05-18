18 мая 2025

Трамп зарыл топор войны из-за болезни Байдена

Трамп выразил поддержку Байдену после сообщения о его раке
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп поддержал Байдена
Трамп поддержал Байдена Фото:

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку бывшему главе государства Джо Байдену после сообщения о его раке. Об этом Трамп написал в своей социальной сети TruthSocial. Ранее Трамп называл Байдена «сонным» и «идиотом». 

«Мелания и я опечалены известием о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые и наилучшие пожелания Джилл и семье, а Джо желаем скорейшего и успешного выздоровления», — написал Трамп в TruthSocial.

Ранее СМИ сообщили, что у Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы, требующую дополнительного обследования и лечения. Подробности о состоянии здоровья бывшего президента и выбранной терапии пока не разглашаются.

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Президент США Дональд Трамп выразил поддержку бывшему главе государства Джо Байдену после сообщения о его раке. Об этом Трамп написал в своей социальной сети TruthSocial. Ранее Трамп называл Байдена «сонным» и «идиотом».  «Мелания и я опечалены известием о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые и наилучшие пожелания Джилл и семье, а Джо желаем скорейшего и успешного выздоровления», — написал Трамп в TruthSocial. Ранее СМИ сообщили, что у Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы, требующую дополнительного обследования и лечения. Подробности о состоянии здоровья бывшего президента и выбранной терапии пока не разглашаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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