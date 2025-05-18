18 мая 2025

Стало известно, кто победил на выборах в Румынии

Мэр Бухареста Никушор Дан победил на выборах президента Румынии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Румынии объявили нового президента
В Румынии объявили нового президента Фото:

Мэр Бухареста Никушор Дан одержал победу на выборах главы Румынии по итогам обработки 100% голосов, поданных внутри страны. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Румынии.

«После обработки 100% избирательных бюллетеней, поданных внутри страны, Никушор Дан набирает большинство голосов и становится победителем президентских выборов», — говорится в сообщении ЦИК. В заявлении комиссии уточняется, что окончательные итоги будут объявлены после подсчета голосов румынских граждан, проголосовавших за рубежом.

Второй тур президентских выборов в Румынии прошел 18 мая, после того как в первом туре больше всего голосов получили Джеордже Симион и Никушор Дан. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, Дан сохранял лидерство с перевесом более 8% голосов после обработки 98% бюллетеней. Окончательные итоги будут подведены после подсчета голосов румын, проголосовавших за рубежом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Бухареста Никушор Дан одержал победу на выборах главы Румынии по итогам обработки 100% голосов, поданных внутри страны. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Румынии. «После обработки 100% избирательных бюллетеней, поданных внутри страны, Никушор Дан набирает большинство голосов и становится победителем президентских выборов», — говорится в сообщении ЦИК. В заявлении комиссии уточняется, что окончательные итоги будут объявлены после подсчета голосов румынских граждан, проголосовавших за рубежом. Второй тур президентских выборов в Румынии прошел 18 мая, после того как в первом туре больше всего голосов получили Джеордже Симион и Никушор Дан. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, Дан сохранял лидерство с перевесом более 8% голосов после обработки 98% бюллетеней. Окончательные итоги будут подведены после подсчета голосов румын, проголосовавших за рубежом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...