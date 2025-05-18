Мэр Бухареста Никушор Дан объявил о победе на выборах президента Румынии

Мэр Бухареста Никушор Дан объявил о своей победе во втором туре президентских выборов в Румынии по итогам подсчета 99% голосов. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
«Это была беспрецедентная мобилизация, и поэтому победа принадлежит каждому из вас. О каждом румыне, который вышел на улицу, чтобы проголосовать, заставил услышать свой голос и таким образом боролся за то, во что он верит, за страну, которую он хочет и в которой он хочет жить», — написал Никушор Дан на своей странице в Facebook.
Второй тур президентских выборов в Румынии прошел в воскресенье, 18 мая. В первом туре, состоявшемся 4 мая, больше всего голосов получили Джеордже Симион (41%) и Никушор Дан (21%). По данным ЦИК после обработки 98% бюллетеней, Дан сохраняет лидерство с перевесом более 8% голосов. Окончательные итоги голосования будут подведены после завершения обработки всех протоколов, передает RT.
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