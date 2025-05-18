18 мая 2025

Мэр Бухареста Никушор Дан объявил о победе на выборах президента Румынии

© Служба новостей «URA.RU»
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Дан объявил в соцсетях о победе на выборах
Дан объявил в соцсетях о победе на выборах Фото:

Мэр Бухареста Никушор Дан объявил о своей победе во втором туре президентских выборов в Румынии по итогам подсчета 99% голосов. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).

«Это была беспрецедентная мобилизация, и поэтому победа принадлежит каждому из вас. О каждом румыне, который вышел на улицу, чтобы проголосовать, заставил услышать свой голос и таким образом боролся за то, во что он верит, за страну, которую он хочет и в которой он хочет жить», — написал Никушор Дан на своей странице в Facebook.

Второй тур президентских выборов в Румынии прошел в воскресенье, 18 мая. В первом туре, состоявшемся 4 мая, больше всего голосов получили Джеордже Симион (41%) и Никушор Дан (21%). По данным ЦИК после обработки 98% бюллетеней, Дан сохраняет лидерство с перевесом более 8% голосов. Окончательные итоги голосования будут подведены после завершения обработки всех протоколов, передает RT.

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Мэр Бухареста Никушор Дан объявил о своей победе во втором туре президентских выборов в Румынии по итогам подсчета 99% голосов. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). «Это была беспрецедентная мобилизация, и поэтому победа принадлежит каждому из вас. О каждом румыне, который вышел на улицу, чтобы проголосовать, заставил услышать свой голос и таким образом боролся за то, во что он верит, за страну, которую он хочет и в которой он хочет жить», — написал Никушор Дан на своей странице в Facebook. Второй тур президентских выборов в Румынии прошел в воскресенье, 18 мая. В первом туре, состоявшемся 4 мая, больше всего голосов получили Джеордже Симион (41%) и Никушор Дан (21%). По данным ЦИК после обработки 98% бюллетеней, Дан сохраняет лидерство с перевесом более 8% голосов. Окончательные итоги голосования будут подведены после завершения обработки всех протоколов, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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