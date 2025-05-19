Экс-сенатор, обвиняемый в попытке организации убийства, собрался отправиться на СВО

Бывший сенатор Дмитрий Савельев просит о контракте с Минобороны
© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-сенатор планирует отправится на СВО
Экс-сенатор планирует отправится на СВО Фото:

Бывший сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев, обвиняемый в организации подготовки убийства своего делового партнера, намерен отправиться на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщают СМИ. 

«На предварительном слушании по его делу подсудимый подаст ходатайство о допуске к нему в спецблок СИЗО №99/1 сотрудников военкомата для прохождения медкомиссии. Савельев ранее уже дважды подавал соответствующее ходатайство на предварительном следствии, но получил отказ», — пишет «Коммерсант». 

Дело Савельева стало известно в 2024 году, когда его обвинили в организации покушения на убийство бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова, а также в выведении активов из обанкротившейся компании «Уралстройнефть», из-за чего суд взыскал с него более 2,5 млрд рублей. Следствие считает, что Савельев, находясь на госслужбе, продолжал заниматься бизнесом, а попытка убийства была раскрыта после обращения сообщников к сотруднику УФСИН, который сообщил о планах в ФСБ.

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Бывший сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев, обвиняемый в организации подготовки убийства своего делового партнера, намерен отправиться на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщают СМИ.  «На предварительном слушании по его делу подсудимый подаст ходатайство о допуске к нему в спецблок СИЗО №99/1 сотрудников военкомата для прохождения медкомиссии. Савельев ранее уже дважды подавал соответствующее ходатайство на предварительном следствии, но получил отказ», — пишет «Коммерсант».  Дело Савельева стало известно в 2024 году, когда его обвинили в организации покушения на убийство бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова, а также в выведении активов из обанкротившейся компании «Уралстройнефть», из-за чего суд взыскал с него более 2,5 млрд рублей. Следствие считает, что Савельев, находясь на госслужбе, продолжал заниматься бизнесом, а попытка убийства была раскрыта после обращения сообщников к сотруднику УФСИН, который сообщил о планах в ФСБ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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