С экс-сенатора Савельева, готовившего покушение на делового партнера, хотят взыскать крупную сумму

Бывший сенатор Дмитрий Савельев, обвиняемый в организации покушения на убийство бизнес-партнера, пытается оспорить решение суда о взыскании с него более 2,5 млрд рублей. Деньги он должен выплатить по долгам обанкротившейся компании «Уралстройнефть», которую, как установил суд, фактически контролировал и выводил из нее активы, сообщает «Коммерсант».
«В 2021 году компания была признана банкротом, но самостоятельно рассчитаться по долгам не смогла, в связи с чем Арбитражный суд Москвы возложил соответствующую обязанность на Дмитрия Савельева и связанных с ним лиц», — пишет издание. Отмечается, что к ответственности также привлечена его помощница Ирина Кудряшова — она управляла активами и была номинальным директором фирмы. А вот другого экс-собственника, Сирина Бадрутдинова, суд от ответственности освободил — он не участвовал в управлении и не получал выгоды от сделок.
Если решение вступит в силу, у Генпрокуратуры появится основание подать антикоррупционный иск: Савельев, находясь на госслужбе, продолжал заниматься бизнесом. Ранее прокуратура уже вернула дело о растрате 74 млн рублей в другой фирме, «Спецстройсервис», на доследование — следствие, по мнению надзорного органа, недооценило роль самого Савельева.
Дело экс-сенатора Савельева получило огласку в 2024 году. За денежное вознаграждение бывший военный Юрий Нефедов должен был устранить бывшего бизнес-партнёра Дмитрия Савельева — Сергея Ионова, который в тот момент отбывал срок в колонии. Впоследствии к преступному плану присоединился тульский криминальный авторитет Сергей Дюков, согласившийся выполнить заказ за половину суммы. Однако планы злоумышленников были раскрыты: сотрудник УФСИН, к которому они обратились за содействием, сообщил об этом в ФСБ. После этого все фигуранты дела были задержаны. На данный момент расследование завершено.
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