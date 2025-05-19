Кто в России зарабатывает больше 300 тысяч в месяц

Зарплаты в 300 тысяч получают токари и стоматологи
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматологи-имплантологи могут получать свыше одного миллиона рублей в месяц, заявила Лоикова
Стоматологи-имплантологи могут получать свыше одного миллиона рублей в месяц, заявила Лоикова Фото:

В России токари высокой квалификации, пилоты, стоматологи-имплантологи, IT-специалисты, топ-менеджеры и представители других востребованных направлений получают ежемесячный доход свыше 300 тысяч рублей. Об этом рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

«Очень хорошо зарабатывают IT-специалисты высокого уровня. Senior-разработчики (Golang, Java, Python, C++) в топовых компаниях (Яндекс, Тинькофф, VK, зарубежные заказчики) получают 300-450 тысяч рублей. <...> Хирурги высокой квалификации в платных клиниках получают 300-500 тысяч рублей, а стоматологи-имплантологи (собственная практика) — от 500 тысяч до одного миллиона рублей и выше», — заявила Лоикова. Ее слова передает агентство «Прайм». 

По ее словам, наибольший уровень зарплат наблюдается среди топ-менеджеров, руководителей подразделений и гендиректоров средних и крупных предприятий, особенно в Москве, а также в отраслях нефтегазовой промышленности, информационных технологий и финансов. В этих сферах ежемесячная оплата труда может превышать 350 тысяч рублей.

Кроме того, архитекторы программного обеспечения, DevOps-инженеры и Data Scientists с опытом работы от пяти лет получают заработную плату в диапазоне от 330 до 450 тысяч рублей. При этом врачи-косметологи, оказывающие услуги в премиальном сегменте, получают 300-400 тысяч рублей ежемесячно. Помимо прочего, к числу наиболее высокооплачиваемых профессий Зулия Лоикова отнесла руководителей в банковской и инвестиционной сферах, специалистов по кибербезопасности, квалифицированных бухгалтеров и аудиторов в международных компаниях, экспертов по performance-маркетингу, пилотов гражданской авиации и токарей высшей категории.

Ранее компания Anderida Financial Group опубликовала данные, согласно которым, 75% россиян недовольны размером своих доходов. По их заявлениям, уровень зарплат зачастую не покрывает повседневные расходы.  При этом 47% участников опроса сообщили об ухудшении своего финансового положения в 2025 году по сравнению с 2024 годом. 

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В России токари высокой квалификации, пилоты, стоматологи-имплантологи, IT-специалисты, топ-менеджеры и представители других востребованных направлений получают ежемесячный доход свыше 300 тысяч рублей. Об этом рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова. «Очень хорошо зарабатывают IT-специалисты высокого уровня. Senior-разработчики (Golang, Java, Python, C++) в топовых компаниях (Яндекс, Тинькофф, VK, зарубежные заказчики) получают 300-450 тысяч рублей. <...> Хирурги высокой квалификации в платных клиниках получают 300-500 тысяч рублей, а стоматологи-имплантологи (собственная практика) — от 500 тысяч до одного миллиона рублей и выше», — заявила Лоикова. Ее слова передает агентство «Прайм».  По ее словам, наибольший уровень зарплат наблюдается среди топ-менеджеров, руководителей подразделений и гендиректоров средних и крупных предприятий, особенно в Москве, а также в отраслях нефтегазовой промышленности, информационных технологий и финансов. В этих сферах ежемесячная оплата труда может превышать 350 тысяч рублей. Кроме того, архитекторы программного обеспечения, DevOps-инженеры и Data Scientists с опытом работы от пяти лет получают заработную плату в диапазоне от 330 до 450 тысяч рублей. При этом врачи-косметологи, оказывающие услуги в премиальном сегменте, получают 300-400 тысяч рублей ежемесячно. Помимо прочего, к числу наиболее высокооплачиваемых профессий Зулия Лоикова отнесла руководителей в банковской и инвестиционной сферах, специалистов по кибербезопасности, квалифицированных бухгалтеров и аудиторов в международных компаниях, экспертов по performance-маркетингу, пилотов гражданской авиации и токарей высшей категории. Ранее компания Anderida Financial Group опубликовала данные, согласно которым, 75% россиян недовольны размером своих доходов. По их заявлениям, уровень зарплат зачастую не покрывает повседневные расходы.  При этом 47% участников опроса сообщили об ухудшении своего финансового положения в 2025 году по сравнению с 2024 годом. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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