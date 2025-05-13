На какую пенсию могут рассчитывать россияне со средней зарплатой

На пенсию до 31,6 тысячи рублей могут рассчитывать граждане России со средней зарплатой в 102 тысячи. К такому выводу пришел кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По данным Минэкономразвития, в этом году жители страны в среднем получают 102 728 рублей.
«При стаже в 30 лет размер страховой пенсии составит 28 435,99 рубля (примерно на 14% выше средней пенсии). При стаже в 33 года — 30 388,82 рубля. Если стаж равен 35 годам, то пенсия составит 31 690,70 рубля (примерно на 27% выше средней пенсии)», — объяснил Игорь Балынин в беседе с изданием «Газете.Ru».
URA.RU уже писало, что средний размер пенсии, которую люди получают за счет собственных накоплений, составляет 1,6 тысячи рублей в месяц. Для увеличения суммы населению рекомендуют внимательно следить за подтверждением стажа и страховых взносов. В Соцфенде России заявили, что средний размер социальной пенсии в стране на данный момент — 13,5 тысячи рублей, отмечает «Национальная служба новостей». Ранее средний размер пенсионных выплат находился на уровне — чуть более 23 тысяч рублей в месяц, напоминает RT.
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