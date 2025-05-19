Назван главный поставщик пива в Россию

В период с января по март 2025 года Китай впервые опередил Германию и Чехию по поставкам пива в Россию. Ранее эти две страны являлись основными экспортерами алкогольного напитка на российский рынок. Так, объем китайских поставок пива на в РФ достиг 7,1 млн долларов, говорится в данных национальных статслужб.
«Поднебесная в первом квартале текущего года отгрузила на российский рынок пива на 7,1 млн долларов, что в 1,9 раза больше уровня годом ранее», — следует из расчетов. Информацию передает РИА Новости.
В то же время Германия, традиционно лидировавшая среди стран Евросоюза по объему экспорта пива в РФ в первые месяцы текущего года, снизила объемы поставок почти в пять раз — до 3,8 млн долларов. Аналогичный показатель зафиксирован и у Чехии, чьи экспортные поставки за год сократились в три раза. Литва, занимающая третье место среди европейских экспортеров данного алкогольного напитка, уменьшила объем продаж вдвое — до 2,6 млн долларов. Снижение европейских поставок связано с увеличением Россией таможенных пошлин на импорт пива из недружественных стран: ставка была повышена с 0,1 до одного евро за литр.
Ранее сообщалось, что в марте 2025 года страны Евросоюза неожиданно увеличили экспорт пива в Россию после четырехмесячного снижения поставок. Объем поставок был доведен до максимального значения за последние три месяца — до 6,1 млн евро. В статистике Евростата говорится, что подобные цифры стали наивысшим показателем за последний квартал. При этом Чехия второй месяц подряд занимает лидирующую позицию среди европейских экспортеров пива в РФ: в марте объем поставок составил 1,8 млн евро, что на 50% превышает результаты февраля. ФРГ также увеличила экспорт пива в начале весны: объем поставок вырос до 1,3 млн евро по сравнению с 798 тысячами евро месяцем ранее.
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