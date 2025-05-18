Евросоюз резко нарастил поставки пива в Россию

После четырех месяцев сокращения экспорта пива в Россию страны Евросоюза (ЕС) в марте неожиданно увеличили объем поставок, доведя его до самого высокого уровня за последние три месяца. Об этом упоминается в данных Евростата.
«Страны ЕС начали сокращать поставки в ноябре прошлого года, при этом в феврале они упали до наименьшего значения с начала 2016 года. Однако в марте неожиданно они выросли на треть и составили максимальные за три месяца 6,1 миллиона евро», — говорится в данных. Статистику приводят РИА Новости.
В течение второго месяца подряд Чехия сохраняет статус ведущего европейского экспортера пива в Россию: в марте объем поставок составил 1,8 миллиона евро, что на 50% превышает показатель предыдущего месяца. Германия увеличила экспорт пива в начале весны до 1,3 миллиона евро по сравнению с 798 тысячами евро в феврале. Литва занимает третью позицию — ее экспортные поставки выросли в два раза и достигли 939 тысяч евро.
В настоящее время КНР занимает ведущие позиции среди экспортеров пива в Россию: в марте объем поставок китайского пенного напитка достиг 3,2 миллиона долларов. Этот показатель превышает месячные объемы экспорта из любой из стран Европейского союза. На это, как утверждают эксперты, повлияли акцизы для «недружественных» стран.
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