Тюменские компании уволят свыше двухсот сотрудников

С начала июня в Тюменской области планируется поэтапное сокращение 243 работников. Об этом сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения. Увольнения пройдут в компаниях в сфере строительства.
«С начала июня в Тюменской области попадут под поэтапное сокращение 243 работника. <...> Высвобождение сотрудников ожидается и в организациях, осуществляющих деятельность в области инженерных изысканий, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля», — уточняет издание «РБК Тюмень» со ссылкой на департамент.
Ранее URA.RU писало, что с 1 апреля 2025 года в регионе поэтапно сократят 443 сотрудников. Увольнения проведут 61 работодатель. Больше всего сотрудников освободят от работы в компаниях, которые занимаются грузовыми перевозками и производством мебели.
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