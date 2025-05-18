18 мая 2025
17 мая 2025

Тюменские компании уволят свыше двухсот сотрудников

В Тюменской области сократят 243 работника
© Служба новостей «URA.RU»
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Увольнения пройдут в компаниях в сфере строительства
Увольнения пройдут в компаниях в сфере строительства Фото:

С начала июня в Тюменской области планируется поэтапное сокращение 243 работников. Об этом сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения. Увольнения пройдут в компаниях в сфере строительства.

«С начала июня в Тюменской области попадут под поэтапное сокращение 243 работника. <...> Высвобождение сотрудников ожидается и в организациях, осуществляющих деятельность в области инженерных изысканий, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля», — уточняет издание «РБК Тюмень» со ссылкой на департамент.

Ранее URA.RU писало, что с 1 апреля 2025 года в регионе поэтапно сократят 443 сотрудников. Увольнения проведут 61 работодатель. Больше всего сотрудников освободят от работы в компаниях, которые занимаются грузовыми перевозками и производством мебели.

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С начала июня в Тюменской области планируется поэтапное сокращение 243 работников. Об этом сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения. Увольнения пройдут в компаниях в сфере строительства. «С начала июня в Тюменской области попадут под поэтапное сокращение 243 работника. <...> Высвобождение сотрудников ожидается и в организациях, осуществляющих деятельность в области инженерных изысканий, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля», — уточняет издание «РБК Тюмень» со ссылкой на департамент. Ранее URA.RU писало, что с 1 апреля 2025 года в регионе поэтапно сократят 443 сотрудников. Увольнения проведут 61 работодатель. Больше всего сотрудников освободят от работы в компаниях, которые занимаются грузовыми перевозками и производством мебели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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