В Тюмени закрыли парковку на площади 400-летия города. В «Тюменьгортранс» URA.RU сообщили, что доступ к стоянке ограничили всего на один день, с 20 мая она будет работать в штатном режиме.
«Парковка закрыта на один день в связи с приказом городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта на время проведения мероприятий. Завтра, 20 мая, она будет работать в штатном режиме», — кратко сообщили агентству в учреждении.
Как указано на сайте департамента культуры Тюмени, на площади пройдет «Городская танцплощадка». В 18:00 начнется ретро-программа для местных жителей.
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