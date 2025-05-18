18 мая 2025

В Тюмени закрыли парковку на площади 400-летия города

© Служба новостей «URA.RU»
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Парковка будет закрыта всего на один день
Парковка будет закрыта всего на один день Фото:

В Тюмени закрыли парковку на площади 400-летия города. В «Тюменьгортранс» URA.RU сообщили, что доступ к стоянке ограничили всего на один день, с 20 мая она будет работать в штатном режиме.

«Парковка закрыта на один день в связи с приказом городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта на время проведения мероприятий. Завтра, 20 мая, она будет работать в штатном режиме», — кратко сообщили агентству в учреждении.

Как указано на сайте департамента культуры Тюмени, на площади пройдет «Городская танцплощадка». В 18:00 начнется ретро-программа для местных жителей.

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В Тюмени закрыли парковку на площади 400-летия города. В «Тюменьгортранс» URA.RU сообщили, что доступ к стоянке ограничили всего на один день, с 20 мая она будет работать в штатном режиме. «Парковка закрыта на один день в связи с приказом городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта на время проведения мероприятий. Завтра, 20 мая, она будет работать в штатном режиме», — кратко сообщили агентству в учреждении. Как указано на сайте департамента культуры Тюмени, на площади пройдет «Городская танцплощадка». В 18:00 начнется ретро-программа для местных жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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