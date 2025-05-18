18 мая 2025

Стало известно о состоянии пострадавших тюменцев, которых спасли из горящей квартиры

Пострадавшие при пожаре квартиры на улице Одесской находятся в тюменской ОКБ № 2
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар начался в одной из квартир пятиэтажного дома
Пожар начался в одной из квартир пятиэтажного дома Фото:

Тюменцы, которые пострадали при пожаре в квартире на улице Одесской, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«Вызов поступил 18 мая в 18:54, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 18:58. После осмотра и оказания помощи троих пациентов доставили в ОКБ № 2. Пациенты находятся в профильных отделениях, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние: средней степени тяжести», — рассказали в ведомстве.

Возгорание произошло в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Одесской вечером 18 мая. 25 жильцов были эвакуировали, пятерых спасли сотрудники МЧС. Среди спасенных были дети.

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Тюменцы, которые пострадали при пожаре в квартире на улице Одесской, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения. «Вызов поступил 18 мая в 18:54, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 18:58. После осмотра и оказания помощи троих пациентов доставили в ОКБ № 2. Пациенты находятся в профильных отделениях, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние: средней степени тяжести», — рассказали в ведомстве. Возгорание произошло в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Одесской вечером 18 мая. 25 жильцов были эвакуировали, пятерых спасли сотрудники МЧС. Среди спасенных были дети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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