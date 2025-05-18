Эколог Безруков рассказал о пользе ГМО-деревьев для озеленения Челябинска

Генно-модифицированные (ГМО) деревья ускоренного роста могут оперативнее обеспечить озеленение новых микрорайонов и промышленных площадок Челябинска и области. Об этом URA.RU сообщил руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков.
«Генномодифицированные деревья — это будущее, которое нас ждет. Многие страны и регионы начинают гонку в этом направлении, и Челябинская область может стать ведущей площадкой по исследованию растений усиленного роста», — отметил Безруков.
В России проведение исследований ГМО-растений допускается только в условиях тепличных комплексов, поэтому в разных регионах были высажены экспериментальные образцы растений. Сейчас специалисты занимаются генетической модификацией деревьев для ускорения их роста и уже достигли увеличения темпов прироста на 30–50%. Кроме того, трансгенные осины характеризуются высокой неприхотливостью и способны расти и размножаться даже на малоплодородных почвах. В Китае уже культивируют черные тополя, устойчивые к воздействию насекомых и неблагоприятной погоде, эти деревья формируют полноценные лесные массивы всего за пять лет.
Разнообразие природно-климатических зон России открывает возможности для организации специализированных испытательных полигонов. Их размещение возможно, в том числе, в степных регионах, пострадавших от лесных пожаров. Кроме того, такие посадки могут применяться в районах интенсивного сельского хозяйства, где они способны защищать посевы от ветров и способствовать сохранению влаги в почве, что приобретает особую значимость в засушливый период.
«Еще одним направлением может стать благоустройство новых жилых районов. Особое значение подобное озеленение приобретает вблизи промышленных предприятий и зон, где высадка быстрорастущих деревьев позволит снизить негативное воздействие промышленных выбросов на окружающую среду», — добавил Безруков, уточнив, что Челябинская область может стать пилотным регионом.
В России рассматривается возможность запуска научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов, направленных на создание генетически модифицированных древесных пород с определенными морфологическими характеристиками и контролируемой скоростью роста. Данная инициатива отражена в перечне поручений, утвержденных президентом Владимиром Путиным.
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