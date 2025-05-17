В России могут начать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по выведению генно-модифицированных пород деревьев с заданными морфологическими свойствами и скоростью роста. Соответствующее предложение содержится в перечне поручений главы РФ Владимира Путина.
«Представить предложения о целесообразности проведения при участии заинтересованных организаций научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по выведению генно-модифицированных пород деревьев с заданными морфологическими свойствами и скоростью роста древесины в целях оценки возможности создания лесных плантаций для коммерческого выращивания и использования такой древесины», — говорится в поручении Путина. Оно размещено на сайте Кремля.
Крайний срок исполнения поручения установлен на 1 сентября 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
В 2023 году ученые разработали генетически модифицированные деревья, предназначенные для снижения уровня парниковых газов. Компания Living Carbon вывела новые сорта деревьев, обладающие повышенной способностью поглощать углекислый газ из атмосферы. По расчетам экспертов, создание лесных массивов на площади около 16 тысяч квадратных километров к 2030 году позволит уменьшить выбросы CO2 более чем на 600 мегатонн, что составляет примерно 1,6 % от общего объема ежегодных глобальных выбросов.
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