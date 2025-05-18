Главный враг пермского мэра в суде добилась восстановления на работе

Бывший спикер думы Александровского округа Марина Зимина в суде добилась, чтобы ее восстановили на работе в гимназии в должности учителя русского языка и литературы. Об этом URA.RU рассказала сама экс-депутат. Трудовой договор с ней закончился 12 февраля, и новый руководство заключать не стало, сославшись на отсутствие ставок. Марина Зимина является главным критиков мэра территории Ольги Белобаржевской.
«Александровский районный суд удовлетворил мое исковое заявление: меня должны принять на работу с 14 февраля», — поясняет Марина Зимина. Но решение пока в силу не вступило.
Марина Зимина поясняет, что написала заявление о приеме на работу 13 февраля, но не получила никакого ответа. Она сделал это вновь 18 февраля и вновь безответно. Тогда 24 февраля она потребовала объяснений, и 10 марта получила ответ письмом через «Почту России»: ее не могут принять, потому что нет вакантных ставок. При этом, по ее словам, в классах, которые она вела, уроков русского и литературы не было. То есть учителя не было. Тогда Марина Зимина обратилась в суд.
Зимина, бывший директор местной гимназии, считается главным врагом мэра территории Ольги Белобаржевской. Именно она пожаловалась в прокуратуру на конфликт интересов у мэра, которая жила вместе со своим тогда заместителем Владимиром Белобаржевским. Суд встал на сторону главы, она сохранила должность и вышла замуж за Белобаржевского. Марина Зимина же проиграла очередные выборы в думу.
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