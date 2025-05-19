Вещи в квартире не подлежат восстановлению
Пожар в квартире на Одесской произошел в Тюмени 18 мая. Из здания было эвакуировано 25 человек, среди них есть дети. По предварительной версии от сотрудников МЧС, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Кадры с места происшествия — в фоторепортаже URA.RU.
Трех пострадавших госпитализировали в ОКБ №2. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.
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