Все сгорело дотла: как выглядит тюменская квартира, где 18 мая произошел пожар. Фоторепортаж

Квартира, которая загорелась в Тюмени 18 мая, сгорела дотла
© Служба новостей «URA.RU»
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Вещи в квартире не подлежат восстановлению
Вещи в квартире не подлежат восстановлению Фото:

Пожар в квартире на Одесской произошел в Тюмени 18 мая. Из здания было эвакуировано 25 человек, среди них есть дети. По предварительной версии от сотрудников МЧС, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Кадры с места происшествия — в фоторепортаже URA.RU.

Трех пострадавших госпитализировали в ОКБ №2. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. 

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Пожар в квартире на Одесской произошел в Тюмени 18 мая. Из здания было эвакуировано 25 человек, среди них есть дети. По предварительной версии от сотрудников МЧС, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Кадры с места происшествия — в фоторепортаже URA.RU. Трех пострадавших госпитализировали в ОКБ №2. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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