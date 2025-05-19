Организаторы подтвердили участие Shaman в «Интервидении» от России

Российский певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) будет представлять страну на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом стало известно после официального заявления, прозвучавшего в эфире программы «Пусть говорят».
«Организаторами принято решение, что на международном музыкальном конкурсе „Интервидение“ 2025 года Россию представляет Shaman — Ярослав Дронов», — заявили в эфире телепередачи на Первом канале. В МИД РФ сообщили, что конкурс пройдет 20 сентября на площадке Live Арена в Москве.
Президент РФ Владимир Путин издал указ о проведении в 2025 году конкурса «Интервидение» в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает MK.RU. На сегодняшний день участие в конкурсе подтвердили представители более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья, включая все государства БРИКС, пишет VSE42.Ru.
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