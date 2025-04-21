Стало известно, где пройдет конкурс, заменивший Евровидение

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Местом проведения конкурса «Интервидение», который заменил «Евровидение», стала площадка «Live Арена». Об этом сообщило МИД РФ.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧто за конкурс «Интервидение», на котором Россию представит Shaman: где и когда пройдет аналог «Евровидения»
В ноябре 2023 года Министерство культуры РФ выдвинуло инициативу по созданию музыкального конкурса, призванного стать российским аналогом популярного «Евровидения». Новый проект получил название «Интервидение». Представлять Россию на конкурсе будет артист Shaman (Ярослав Дронов).
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