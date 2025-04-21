Стало известно, где пройдет конкурс, заменивший Евровидение

МИД РФ: конкурс «Интервидение» пройдет на площадке «Live Арена»
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Местом проведения конкурса «Интервидение», который заменил «Евровидение», стала площадка «Live Арена». Об этом сообщило МИД РФ.

В ноябре 2023 года Министерство культуры РФ выдвинуло инициативу по созданию музыкального конкурса, призванного стать российским аналогом популярного «Евровидения». Новый проект получил название «Интервидение». Представлять Россию на конкурсе будет артист Shaman (Ярослав Дронов).

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Местом проведения конкурса «Интервидение», который заменил «Евровидение», стала площадка «Live Арена». Об этом сообщило МИД РФ. В ноябре 2023 года Министерство культуры РФ выдвинуло инициативу по созданию музыкального конкурса, призванного стать российским аналогом популярного «Евровидения». Новый проект получил название «Интервидение». Представлять Россию на конкурсе будет артист Shaman (Ярослав Дронов).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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