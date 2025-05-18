В Сургуте обвалилась стоимость жилья на вторичке

В Сургуте (ХМАО) цены на вторичное жилье продолжают падать. За год цена квадратного метра упала более, чем на 4 тысячи рублей, следует из аналитики «Этажей».
«Удельная цена предложения за апрель в среднем составляла 124 419 рублей за квадратный метр. В сравнении с прошлым годом падение составила 4 283 рублей за квадрат, минус 3,33%», — говорится в аналитических материалах агентства недвижимости. В апреле 2024 года цена квадрата составляла 128,7 тысяч рублей.
Основной причиной падения цен на вторичке по-прежнему считается высокая ипотечная ставка. «Высокая ключевая ставка привела к резкому сокращению ипотечного кредитования. Доля ипотечных сделок на вторичном рынке опустилась до исторического минимума — менее 20% с начала 2025 года», — пояснил руководитель сургутского филиала ООО «Этажи» Константин Сыпко.
Сейчас самые дорогие квартиры с точки зрения цены за квадрат — однокомнатные. Удельная цена оказалась на уровне чуть более 131 тысячи рублей за один квадратный метр. Двухкомнатные квартиры продаются примерно за 124 тысячи рублей квадрат, а трехкомнатные — чуть более 119 тысяч рублей. Самые дешевые квартиры по цене за квадрат — многокомнатные, удельная цена в минувшем месяце составила немногим более 114 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте комнаты в общежитиях и на подселение упали в цене более чем на 10%. В денежном выражении цена снизилась в среднем на 12 тысяч рублей за квадратный метр.
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