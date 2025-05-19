Пенсионерке, похитившей 112 млн рублей у экс-замглавы Росприроднадзора Митволя, вынесли приговор

Суд назначил пять лет колонии пенсионерке за хищение 112 млн у Митволя
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд квалифицировал действия пенсионерки по статьям о краже и приготовлении к мошенничеству
Суд квалифицировал действия пенсионерки по статьям о краже и приготовлении к мошенничеству Фото:

Железнодорожный суд Красноярска осудил на пять лет 67-летнюю пенсионерку, признав ее виновной в хищении 112 миллионов рублей с банковского счета бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

«К пяти годам колонии суд приговорил Елену Магомедселимову, жительницу Ярославской области, за кражу 112 миллионов рублей с банковского счета и попытку хищения резиденции Олега Митволя», — сообщила старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Олеся Климова ТАСС. Суд квалифицировал действия Магомедселимовой по статьям о краже в особо крупном размере и приготовлении к мошенничеству.

Магомедселимова действовала в составе организованной преступной группы. Она не признала вину, однако подтвердила, что находилась в Дубае и снимала средства со счетов Митволя. При этом пенсионерка заявила, что действовала по указанию дочери бизнесмена и рассчитывала получить за свои действия вознаграждение в семь миллионов рублей. Прокуратура опровергла эти показания, ссылаясь на свидетельства дочери потерпевшего и несоответствие размера предполагаемого вознаграждения.

В 2022 году злоумышленники изготовили поддельные нотариальные документы, согласно которым Митволь якобы доверил Магомедселимовой распоряжаться своими счетами и недвижимостью в ОАЭ. На тот момент бизнесмен находился в СИЗО по другому уголовному делу. Используя фальшивую доверенность, обвиняемая и ее сообщник сняли со счета Митволя 5,4 миллионов дирхамов (112 миллионов рублей).

Помимо хищения денежных средств, Магомедселимова попыталась получить документы для продажи элитной резиденции Митволя в Дубае. По данным следствия, ее действия могли привести к потере имущества на сумму 245 миллионов рублей, однако сделку удалось предотвратить. Женщину задержали при попытке повторного въезда в Дубай. В отношении других участников преступной группы, включая сына подсудимой, предварительное следствие приостановлено. Причиной стали их контракты на прохождение военной службы в зоне специальной военной операции.

Сам Олег Митволь ранее был осужден на 4,5 года лишения свободы за мошенничество при строительстве метро в Красноярске. Новое уголовное дело связано с попыткой завладения его зарубежными активами во время нахождения под стражей.

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Железнодорожный суд Красноярска осудил на пять лет 67-летнюю пенсионерку, признав ее виновной в хищении 112 миллионов рублей с банковского счета бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края. «К пяти годам колонии суд приговорил Елену Магомедселимову, жительницу Ярославской области, за кражу 112 миллионов рублей с банковского счета и попытку хищения резиденции Олега Митволя», — сообщила старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Олеся Климова ТАСС. Суд квалифицировал действия Магомедселимовой по статьям о краже в особо крупном размере и приготовлении к мошенничеству. Магомедселимова действовала в составе организованной преступной группы. Она не признала вину, однако подтвердила, что находилась в Дубае и снимала средства со счетов Митволя. При этом пенсионерка заявила, что действовала по указанию дочери бизнесмена и рассчитывала получить за свои действия вознаграждение в семь миллионов рублей. Прокуратура опровергла эти показания, ссылаясь на свидетельства дочери потерпевшего и несоответствие размера предполагаемого вознаграждения. В 2022 году злоумышленники изготовили поддельные нотариальные документы, согласно которым Митволь якобы доверил Магомедселимовой распоряжаться своими счетами и недвижимостью в ОАЭ. На тот момент бизнесмен находился в СИЗО по другому уголовному делу. Используя фальшивую доверенность, обвиняемая и ее сообщник сняли со счета Митволя 5,4 миллионов дирхамов (112 миллионов рублей). Помимо хищения денежных средств, Магомедселимова попыталась получить документы для продажи элитной резиденции Митволя в Дубае. По данным следствия, ее действия могли привести к потере имущества на сумму 245 миллионов рублей, однако сделку удалось предотвратить. Женщину задержали при попытке повторного въезда в Дубай. В отношении других участников преступной группы, включая сына подсудимой, предварительное следствие приостановлено. Причиной стали их контракты на прохождение военной службы в зоне специальной военной операции. Сам Олег Митволь ранее был осужден на 4,5 года лишения свободы за мошенничество при строительстве метро в Красноярске. Новое уголовное дело связано с попыткой завладения его зарубежными активами во время нахождения под стражей.
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