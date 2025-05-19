«Существенные изменения»: Толстой прокомментировал возможные поправки в Конституции

Существенные изменения ждут Конституцию России, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он подчеркнул, что грядущие поправки могут оказаться более значительными, чем те, что были внесены пять лет назад.
«Уверен, что эти изменения (поправки в Конституцию — прим. URA.RU) еще нам предстоят. И, может быть, они будут гораздо более существенными, чем те которые мы обсуждали пять лет назад», — отметил Толстой на Петербургском международном юридическом форуме. Трансляция доступна на сайте мероприятия.
По словам депутата, с момента начала СВО произошло множество изменений. Значительные перемены наблюдались и ранее — в частности, пять лет назад, когда были внесены поправки в Конституцию. Толстой убежден, что на этом процесс трансформации не завершится, особенно с учетом условий, при которых была создана действующая редакция основного закона страны.
Вице-спикер добавил, что за последние 30 лет Россия стремилась перенимать мировые практики, однако на деле это чаще всего оказывались западные подходы, которые не всегда органично вписывались в российскую действительность. Новые изменения законодательства должны учитывать современные реалии и интересы страны.
В начале 2020 года президент Владимир Путин выдвинул инициативу по внесению изменений в Конституцию России. Подготовкой соответствующих поправок занимались многочисленные представители общественности. В июле того же года на территории России прошло общероссийское голосование, посвященное утверждению предложенных изменений в основной закон государства. Впоследствии одобренные поправки были официально введены в действие.
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