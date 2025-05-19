Налоговая арестовала счета ключевой компании тюменского олигарха

В Тюмени суд по требованию ФНС заблокировал счета ООО «Валентина», которая управляет недвижимостью холдинга «Арсиб» олигарха Самвела Степаняна. Информация об этом содержится в документах, которые есть в распоряжении редакции URA.RU.
«Имеются два действующих решения о приостановлении операции по банковским счетам. Решения приняты для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и штрафа», — поясняют документы.
Отмечается, что счета компании арестованы в «Сбербанке» и банке «СНГБ». Также известно, что коммерческие финансовые структуры не могут открыть на имя компании новые счета.
ООО «Валентина» входит в состав управляющей компании «Арсиб Холдинг Групп». Ее учредителями в долях 77/22 являются ООО «Деловой квартал» Вардана Степаняна и ООО ДК «Союз», принадлежащее Лусине Срабян. По данным ФНС на 10 февраля 2025 года «Валентина» задолжала в местный бюджет 127,6 миллиона рублей.
Оперативно связаться с ООО «Валентина» не удалось: указанные в открытых источниках номера телефонов не действуют. URA.RU направило управляющей компании «Арсиб Холдинг Групп» запрос и готово предоставить возможность высказать свою позицию. Ранее стало известно, что налоговая не смогла взыскать долг еще с одной компании, связанной со Степаняном.
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