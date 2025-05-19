Налоговая арестовала счета ключевой компании тюменского олигарха

В Тюмени суд заблокировал счета компании в составе холдинга «Арсиб»
© Служба новостей «URA.RU»
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Операции по счетам ООО «Валентина» приостановлены из-за налоговых долгов
Операции по счетам ООО «Валентина» приостановлены из-за налоговых долгов Фото:

В Тюмени суд по требованию ФНС заблокировал счета ООО «Валентина», которая управляет недвижимостью холдинга «Арсиб» олигарха Самвела Степаняна. Информация об этом содержится в документах, которые есть в распоряжении редакции URA.RU.

«Имеются два действующих решения о приостановлении операции по банковским счетам. Решения приняты для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и штрафа», — поясняют документы.

Отмечается, что счета компании арестованы в «Сбербанке» и банке «СНГБ». Также известно, что коммерческие финансовые структуры не могут открыть на имя компании новые счета. 

ООО «Валентина» входит в состав управляющей компании «Арсиб Холдинг Групп». Ее учредителями в долях 77/22 являются ООО «Деловой квартал» Вардана Степаняна и ООО ДК «Союз», принадлежащее Лусине Срабян. По данным ФНС на 10 февраля 2025 года «Валентина» задолжала в местный бюджет 127,6 миллиона рублей.

Оперативно связаться с ООО «Валентина» не удалось: указанные в открытых источниках номера телефонов не действуют. URA.RU направило управляющей компании «Арсиб Холдинг Групп» запрос и готово предоставить возможность высказать свою позицию. Ранее стало известно, что налоговая не смогла взыскать долг еще с одной компании, связанной со Степаняном. 

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В Тюмени суд по требованию ФНС заблокировал счета ООО «Валентина», которая управляет недвижимостью холдинга «Арсиб» олигарха Самвела Степаняна. Информация об этом содержится в документах, которые есть в распоряжении редакции URA.RU. «Имеются два действующих решения о приостановлении операции по банковским счетам. Решения приняты для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и штрафа», — поясняют документы. Отмечается, что счета компании арестованы в «Сбербанке» и банке «СНГБ». Также известно, что коммерческие финансовые структуры не могут открыть на имя компании новые счета.  ООО «Валентина» входит в состав управляющей компании «Арсиб Холдинг Групп». Ее учредителями в долях 77/22 являются ООО «Деловой квартал» Вардана Степаняна и ООО ДК «Союз», принадлежащее Лусине Срабян. По данным ФНС на 10 февраля 2025 года «Валентина» задолжала в местный бюджет 127,6 миллиона рублей. Оперативно связаться с ООО «Валентина» не удалось: указанные в открытых источниках номера телефонов не действуют. URA.RU направило управляющей компании «Арсиб Холдинг Групп» запрос и готово предоставить возможность высказать свою позицию. Ранее стало известно, что налоговая не смогла взыскать долг еще с одной компании, связанной со Степаняном. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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