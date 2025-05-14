14 мая 2025

Компания тюменского олигарха избежала ответственности за долги

Тюменский суд отказал фискалам во взыскании долга с ООО «Металлстройторг»
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд отказал налоговикам во взыскании долга с ООО «Металлстройторг»
Суд отказал налоговикам во взыскании долга с ООО «Металлстройторг» Фото:

Компания, связанная с холдингом «Арсиб» тюменского олигарха Самвела Степаняна, не будет выплачивать долг, пени и штрафы по налогам. Такое решение принял арбитражный суд по итогам заседания по иску ФНС к ООО «Металлстройторг».

«Арбитражный суд Тюменской области. Истец — ФНС в лице межрайонной инспекции №14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „Металлстройторг“. Решение суда: отказать во взыскании обязательных платежей и санкций», — сообщает документ, имеющийся в распоряжении URA.RU.

Известно, что «Металлстройторг» через сеть соучредителей и аффилированных компаний связана с управляющей компанией «Арсиб Холдинг Групп». В феврале компания получила от ФНС иск о банкротстве из-за налоговых долгов на сумму более 200 миллионов рублей, однако суд прекратил производство. Позже налоговики дважды пытались выставить компании административный иск, однако из-за ошибок в оформлении документов удалось это только с третьего раза.

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Компания, связанная с холдингом «Арсиб» тюменского олигарха Самвела Степаняна, не будет выплачивать долг, пени и штрафы по налогам. Такое решение принял арбитражный суд по итогам заседания по иску ФНС к ООО «Металлстройторг». «Арбитражный суд Тюменской области. Истец — ФНС в лице межрайонной инспекции №14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „Металлстройторг“. Решение суда: отказать во взыскании обязательных платежей и санкций», — сообщает документ, имеющийся в распоряжении URA.RU. Известно, что «Металлстройторг» через сеть соучредителей и аффилированных компаний связана с управляющей компанией «Арсиб Холдинг Групп». В феврале компания получила от ФНС иск о банкротстве из-за налоговых долгов на сумму более 200 миллионов рублей, однако суд прекратил производство. Позже налоговики дважды пытались выставить компании административный иск, однако из-за ошибок в оформлении документов удалось это только с третьего раза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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