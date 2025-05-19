Песков: выборы в Румынии прошли «по меньшей мере странно»

Выборы в Румынии прошли «по меньшей мере странно», а их победитель выиграл в отсутствие кандидата-фаворита. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг выборов и заявления о вмешательстве со стороны европейских стран.
«Выборы [в Румынии] по меньшей мере были странными. Мы знаем историю с кандидатом, который имел наибольшие шансы, и которого ... просто сняли с пробега принудительно. Но в отсутствие такого фаворитного кандидата победил тот, кто победил», — передает ТАСС слова Пескова.
Так представитель Кремля прокомментировал сообщения сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова, который обвинил европейские страны во вмешательстве в румынские выборы. По словам Пескова, вмешательство европейских государств во внутренние дела других стран не является чем-то новым. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что подобных случаев может быть гораздо больше, чем известно широкой публике.
В ходе выборов, состоявшихся в Румынии 18 мая, победу одержал независимый кандидат Никушор Дан, набравший 53,60% голосов избирателей по итогам обработки всех бюллетеней. Его основной оппонент Джордже Симион, возглавляющий националистический Альянс за объединение румын, получил 46,40% голосов. Согласно результатам голосования, ближайшие пять лет пост главы государства будет занимать Никушор Дан.
При этом МВД Румынии зарегистрировало 140 жалоб, связанных с предполагаемыми нарушениями в ходе голосования на президентских выборах. Из этого числа 43 обращения не подтвердились, по 10 случаям расследование продолжается, еще семь материалов были переданы на рассмотрение в Центральное избирательное бюро и Постоянный избирательный орган. Кроме того, представители МИД Румынии сообщили о выявленных признаках возможного вмешательства со стороны России во время второго тура президентских выборов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла эти заявления.
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