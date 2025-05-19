Мэрия Екатеринбурга отказала полиции в новых запретах для самокатчиков

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Запрет на ночную езду посчитали нецелесообразным
Запрет на ночную езду посчитали нецелесообразным Фото:

В Екатеринбурге не станут запрещать поездки на электросамокатах в ночное время. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. 

«Работу кикшерингов решили не запрещать. Это нецелесообразно», — сказали в мэрии.

Ранее URA.RU рассказывало, что с предложением запретить поездки на самокатах в ночное время к депутатам гордумы обратился замначальника ГИБДД города Павел Крылов. Он просил ограничить передвижение на средствах индивидуальной мобильности с 23 часов до 6 утра. 

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В Екатеринбурге не станут запрещать поездки на электросамокатах в ночное время. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.  «Работу кикшерингов решили не запрещать. Это нецелесообразно», — сказали в мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что с предложением запретить поездки на самокатах в ночное время к депутатам гордумы обратился замначальника ГИБДД города Павел Крылов. Он просил ограничить передвижение на средствах индивидуальной мобильности с 23 часов до 6 утра. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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