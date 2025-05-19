Мэрия Екатеринбурга отказала полиции в новых запретах для самокатчиков

Запрет на ночную езду посчитали нецелесообразным
В Екатеринбурге не станут запрещать поездки на электросамокатах в ночное время. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«Работу кикшерингов решили не запрещать. Это нецелесообразно», — сказали в мэрии.
Ранее URA.RU рассказывало, что с предложением запретить поездки на самокатах в ночное время к депутатам гордумы обратился замначальника ГИБДД города Павел Крылов. Он просил ограничить передвижение на средствах индивидуальной мобильности с 23 часов до 6 утра.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!