«Дочка» «Газпрома» в ХМАО продает вахтовое общежитие по цене однокомнатной квартиры. Фото

Общежитие для вахтовиков в ХМАО продается за три миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Общежитие вахтовиков в ХМАО выставили на продажу по цене однокомнатной квартиры
Общежитие вахтовиков в ХМАО выставили на продажу по цене однокомнатной квартиры Фото:

Дочерняя компания «Газпрома» — ООО «Газпром трансгаз Югорск» — выставила на торги двухэтажное вахтовое общежитие в одном из поселков Ханты-Мансийского автономного округа. Начальная стоимость лота составляет 3,2 млн рублей — примерная стоимость однокомнатной квартиры в Югре, сообщил URA.RU организатор аукциона.

«На продажу выставлено общежитие „Вахта-80“ в поселке Унъюган Октябрьского района ХМАО. Начальная цена лота с учетом НДС — 3 228 480 руб.», — сообщил представитель торговой площадки.

Общежитие представляет собой двухэтажную жилую постройку площадью 742 кв. м. Оно рассчитано на проживание 60 человек. В здании есть отопление, водопровод, канализация, горячая вода и электричество. Дом построен на сваях, с щитовыми стенами и крышей из профнастила. Он продается без мебели.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продают вахтовый поселок легендарной нефтяной компании «Красноленинскнефтегаз». Комплекс с общежитиями и производственными площадками выставлен за 200 миллионов рублей.

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Дочерняя компания «Газпрома» — ООО «Газпром трансгаз Югорск» — выставила на торги двухэтажное вахтовое общежитие в одном из поселков Ханты-Мансийского автономного округа. Начальная стоимость лота составляет 3,2 млн рублей — примерная стоимость однокомнатной квартиры в Югре, сообщил URA.RU организатор аукциона. «На продажу выставлено общежитие „Вахта-80“ в поселке Унъюган Октябрьского района ХМАО. Начальная цена лота с учетом НДС — 3 228 480 руб.», — сообщил представитель торговой площадки. Общежитие представляет собой двухэтажную жилую постройку площадью 742 кв. м. Оно рассчитано на проживание 60 человек. В здании есть отопление, водопровод, канализация, горячая вода и электричество. Дом построен на сваях, с щитовыми стенами и крышей из профнастила. Он продается без мебели. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продают вахтовый поселок легендарной нефтяной компании «Красноленинскнефтегаз». Комплекс с общежитиями и производственными площадками выставлен за 200 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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