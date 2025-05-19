Дочерняя компания «Газпрома» — ООО «Газпром трансгаз Югорск» — выставила на торги двухэтажное вахтовое общежитие в одном из поселков Ханты-Мансийского автономного округа. Начальная стоимость лота составляет 3,2 млн рублей — примерная стоимость однокомнатной квартиры в Югре, сообщил URA.RU организатор аукциона.
«На продажу выставлено общежитие „Вахта-80“ в поселке Унъюган Октябрьского района ХМАО. Начальная цена лота с учетом НДС — 3 228 480 руб.», — сообщил представитель торговой площадки.
Общежитие представляет собой двухэтажную жилую постройку площадью 742 кв. м. Оно рассчитано на проживание 60 человек. В здании есть отопление, водопровод, канализация, горячая вода и электричество. Дом построен на сваях, с щитовыми стенами и крышей из профнастила. Он продается без мебели.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продают вахтовый поселок легендарной нефтяной компании «Красноленинскнефтегаз». Комплекс с общежитиями и производственными площадками выставлен за 200 миллионов рублей.
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