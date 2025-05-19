Внук Церетели официально занял пост легендарного деда

На общем собрании членов Российской академии художеств (РАХ) новым президентом организации был избран Василий Церетели. Об этом сообщила пресс-служба академии.
«Президентом избран Василий Зурабович», — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе. Кандидатуру Василия Церетели поддержало большинство участников собрания, однако для официального вступления в должность его должно утвердить российское правительство.
Василий Церетели — внук Зураба Церетели, выдающегося художника-монументалиста, который возглавлял РАХ с 1997 года до своей смерти 22 апреля 2025 года. После этого Василий был назначен исполняющим обязанности президента академии, а теперь избран на эту должность официально.
Василий Церетели — известный российский художник и арт-менеджер. Он занимает пост исполнительного директора Московского музея современного искусства (ММОМА), является членом Московского союза художников, Союза художников России, Союза музеев России, Ассоциации искусствоведов, а также международных организаций ICOM и CIMAM. Образование Василий получил в Университете дизайна Parson School of Design и Высшей школе визуального искусства, где окончил бакалавриат по изобразительному искусству.
Зураб Церетели был одним из самых влиятельных художников и организаторов в российском и мировом художественном сообществе. Он основал Московский музей современного искусства, Галерею искусств Зураба Церетели и Музей современного искусства в Тбилиси. За свою жизнь он создал более 5000 произведений в различных жанрах и техниках.
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