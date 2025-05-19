Челябинский шоумен Карапетян снялся в новом сезоне ситкома «СашаТаня» на ТНТ

Шоумен Арсен Карапетян из Челябинска появится в новых сериях популярного ситкома «СашаТаня» на ТНТ. Он сыграет сотрудника страховой компании Гришу. В пресс-службе телеканала URA.RU уточнили, что проект продюсируют земляки Карапетяна — Максим Шкаликов и Алексей Иванов.
«Это мой уже пятый сезон подряд, и с моими партнерами по сериалу мы не просто коллеги. Мы друзья, нас называют „фантастической четверкой“: меня, Сергея Рудзевича, Андрея Гайдуляна и Олега Новикова. На площадке все радуются нашей компании, у нас рты от смеха не закрываются, и мы не можем без юмора», — рассказал Карапетян.
Актер признался, что очень рад видеть себя на экране, особенно наблюдая за реакцией друзей и близких. В новых сериях девятого сезона ситкома, которые стартуют 26 мая на ТНТ, зрителей ждут новые перипетии в жизни семьи Сергеевых. Саша и Таня будут пытаться справиться с родительскими обязанностями после появления близнецов. Кроме того, параллельно начнут развиваться сюжетные линии других персонажей.
«На экране мне очень приятно наблюдать даже не за собой, а за реакциями друзей, родных, которые смотрят сериал, сразу же пишут, хвалят. Я уже говорил о том, что после выхода первого сезона „СашиТани“ с моим участием я не ожидал такой узнаваемости и такого большого количества положительных отзывов о моей игре», — отметил шоумен.
Ранее челябинские продюсеры Максим Шкаликов и Алексей Иванов ситкома «САШАТАНЯ», отмечали, что сериал является своеобразным «зеркалом жизни». По их словам, они стремились показать, что семейная рутина может быть одновременно веселой, непредсказуемой и даже абсурдной.
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