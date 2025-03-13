Челябинские продюсеры Шкаликов и Иванов: «САШАТАНЯ» — это больше чем ситком, это зеркало жизни. Фото, видео

Продюсеры из Челябинска сняли девятый сезон ситкома «САШАТАНЯ»
© Служба новостей «URA.RU»
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Главные роли в ситкоме играют Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова
Главные роли в ситкоме играют Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова Фото:

Уроженцы Челябинска, продюсеры Максим Шкаликов и Алексей Иванов, сняли девятый сезон популярного ситкома «САШАТАНЯ». Он вернется на телеэкраны 31 марта. Пресс-служба канала ТНТ сообщила URA.RU, что создатели называют сериал «зеркалом жизни», стремясь показать, что даже в семейном быту есть место для юмора.

«„САШАТАНЯ“ — это больше, чем ситком, это зеркало жизни. Нам хотелось показать зрителям, что семейная рутина может быть и веселой, и непредсказуемой, и порой даже абсурдной. В девятом сезоне мы решили выйти за привычные рамки: Сергеевы столкнутся с новыми вызовами, а зрители увидят их с другой стороны», — заявили продюсеры Шкаликов и Иванов.

В новом сезоне зрителей ждут знакомые персонажи в новых ситуациях. Саше Сергееву придется привыкать к роли отца троих детей. А его супруга Таня будет пытаться совместить материнство и карьеру. Также будут развиваться сюжетные линии друзей и коллег семьи. Кроме того, в ситкоме ожидается появление нового героя, который привнесет в жизнь Сергеевых различные хлопоты.

Семья Сергеевых в новом сезоне ситкома станет многодетной
Семья Сергеевых в новом сезоне ситкома станет многодетной
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Уроженцы Челябинска, продюсеры Максим Шкаликов и Алексей Иванов, сняли девятый сезон популярного ситкома «САШАТАНЯ». Он вернется на телеэкраны 31 марта. Пресс-служба канала ТНТ сообщила URA.RU, что создатели называют сериал «зеркалом жизни», стремясь показать, что даже в семейном быту есть место для юмора. «„САШАТАНЯ“ — это больше, чем ситком, это зеркало жизни. Нам хотелось показать зрителям, что семейная рутина может быть и веселой, и непредсказуемой, и порой даже абсурдной. В девятом сезоне мы решили выйти за привычные рамки: Сергеевы столкнутся с новыми вызовами, а зрители увидят их с другой стороны», — заявили продюсеры Шкаликов и Иванов. В новом сезоне зрителей ждут знакомые персонажи в новых ситуациях. Саше Сергееву придется привыкать к роли отца троих детей. А его супруга Таня будет пытаться совместить материнство и карьеру. Также будут развиваться сюжетные линии друзей и коллег семьи. Кроме того, в ситкоме ожидается появление нового героя, который привнесет в жизнь Сергеевых различные хлопоты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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