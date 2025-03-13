Уроженцы Челябинска, продюсеры Максим Шкаликов и Алексей Иванов, сняли девятый сезон популярного ситкома «САШАТАНЯ». Он вернется на телеэкраны 31 марта. Пресс-служба канала ТНТ сообщила URA.RU, что создатели называют сериал «зеркалом жизни», стремясь показать, что даже в семейном быту есть место для юмора.
«„САШАТАНЯ“ — это больше, чем ситком, это зеркало жизни. Нам хотелось показать зрителям, что семейная рутина может быть и веселой, и непредсказуемой, и порой даже абсурдной. В девятом сезоне мы решили выйти за привычные рамки: Сергеевы столкнутся с новыми вызовами, а зрители увидят их с другой стороны», — заявили продюсеры Шкаликов и Иванов.
В новом сезоне зрителей ждут знакомые персонажи в новых ситуациях. Саше Сергееву придется привыкать к роли отца троих детей. А его супруга Таня будет пытаться совместить материнство и карьеру. Также будут развиваться сюжетные линии друзей и коллег семьи. Кроме того, в ситкоме ожидается появление нового героя, который привнесет в жизнь Сергеевых различные хлопоты.
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