На улице Академика Карпинского в микрорайоне Уктус Екатеринбурга появятся новые дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей. Их поставят в третьем квартале 2025 года, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
«Дорожные знаки № 3.27 „Остановка запрещена“ с табличкой № 8.24 „Работает эвакуатор“ будут установлены по улице Академика Карпинского»,— рассказали в мэрии. На этой улице находятся школа № 300 «Перспектива» и ДЮСШ «Старт».
Ранее URA.RU сообщало, что новые запреты на парковку введут на участках улиц в районе Новой Сортировки. Ограничения коснулись улицы Технической, от переулка Теплоходного до улицы Надеждинской.
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