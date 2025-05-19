На Уктусе в Екатеринбурге запретят парковку. Карта

В Екатеринбурге на улице Академика Карпинского запретят парковаться
© Служба новостей «URA.RU»
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Знаки установят в третьем квартале этого года
Знаки установят в третьем квартале этого года Фото:

На улице Академика Карпинского в микрорайоне Уктус Екатеринбурга появятся новые дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей. Их поставят в третьем квартале 2025 года, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

«Дорожные знаки № 3.27 „Остановка запрещена“ с табличкой № 8.24 „Работает эвакуатор“ будут установлены по улице Академика Карпинского»,— рассказали в мэрии. На этой улице находятся школа № 300 «Перспектива» и ДЮСШ «Старт».

Ранее URA.RU сообщало, что новые запреты на парковку введут на участках улиц в районе Новой Сортировки. Ограничения коснулись улицы Технической, от переулка Теплоходного до улицы Надеждинской.

На этой улице находится школа №300
На этой улице находится школа №300
Фото:

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На улице Академика Карпинского в микрорайоне Уктус Екатеринбурга появятся новые дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей. Их поставят в третьем квартале 2025 года, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга. «Дорожные знаки № 3.27 „Остановка запрещена“ с табличкой № 8.24 „Работает эвакуатор“ будут установлены по улице Академика Карпинского»,— рассказали в мэрии. На этой улице находятся школа № 300 «Перспектива» и ДЮСШ «Старт». Ранее URA.RU сообщало, что новые запреты на парковку введут на участках улиц в районе Новой Сортировки. Ограничения коснулись улицы Технической, от переулка Теплоходного до улицы Надеждинской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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