Депутат думы ХМАО от КПРФ продвигает единоросса на выборах в гордуму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутат Таги-заде лоббирует кандидата от ЕР на выборы в думу Мегиона
Депутат Таги-заде лоббирует кандидата от ЕР на выборы в думу Мегиона Фото:

Депутат думы ХМАО Халид Таги-заде, из фракции КПРФ, лоббирует выдвижение кандидата от «Единой России» Сураджа Мирзоева на выборы в думу Мегиона. Такой версией с URA.RU поделился источник, близкий к окружному парламенту.

«Таги-заде хочет вытеснить из думы действующего депутата-коммуниста Виктора Макарова, который раньше входил в команду окружного депутата, но в итоге рассорился с ним. Мирзоев, прошедший праймериз от ЕР, будет баллотироваться в том же округе, что и Макаров», — пояснил собеседник агентства. На сайте думы ХМАО указано, что Мирзоев является помощником Таги-заде. Другой источник URA.RU утверждает, что кандидат от ЕР — двоюродный брат окружного депутата.

Сам Таги-заде в разговоре с журналистом URA.RU опроверг родство с Мирзоевым. «Он мой помощник только на общественных началах, и никаких семейных связей между нами нет», — заявил депутат. Он также отказался комментировать поддержку Мирзоева, сославшись на право избираться любого гражданина РФ. Мирзоев также опроверг родство. Вместе с этим он подтвердил, что является помощником на общественных началах, а также то, что прошел праймериз. «С Таги-заде мы не родственники, можно назвать нас товарищами», — сообщил Мирзоев.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО подвели итоги праймериз ЕР. Секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения «Единой России» Борис Хохряков рассказал, что  интересы партии на осенних выборах 2025 года будут представлять восемь участников специальной военной операции. Кроме того, по итогам ПГЕР в числе победителей 64 мужчины и 31 женщина

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат думы ХМАО Халид Таги-заде, из фракции КПРФ, лоббирует выдвижение кандидата от «Единой России» Сураджа Мирзоева на выборы в думу Мегиона. Такой версией с URA.RU поделился источник, близкий к окружному парламенту. «Таги-заде хочет вытеснить из думы действующего депутата-коммуниста Виктора Макарова, который раньше входил в команду окружного депутата, но в итоге рассорился с ним. Мирзоев, прошедший праймериз от ЕР, будет баллотироваться в том же округе, что и Макаров», — пояснил собеседник агентства. На сайте думы ХМАО указано, что Мирзоев является помощником Таги-заде. Другой источник URA.RU утверждает, что кандидат от ЕР — двоюродный брат окружного депутата. Сам Таги-заде в разговоре с журналистом URA.RU опроверг родство с Мирзоевым. «Он мой помощник только на общественных началах, и никаких семейных связей между нами нет», — заявил депутат. Он также отказался комментировать поддержку Мирзоева, сославшись на право избираться любого гражданина РФ. Мирзоев также опроверг родство. Вместе с этим он подтвердил, что является помощником на общественных началах, а также то, что прошел праймериз. «С Таги-заде мы не родственники, можно назвать нас товарищами», — сообщил Мирзоев. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО подвели итоги праймериз ЕР. Секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения «Единой России» Борис Хохряков рассказал, что  интересы партии на осенних выборах 2025 года будут представлять восемь участников специальной военной операции. Кроме того, по итогам ПГЕР в числе победителей 64 мужчины и 31 женщина
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...