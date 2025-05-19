Депутат думы ХМАО от КПРФ продвигает единоросса на выборах в гордуму

Депутат думы ХМАО Халид Таги-заде, из фракции КПРФ, лоббирует выдвижение кандидата от «Единой России» Сураджа Мирзоева на выборы в думу Мегиона. Такой версией с URA.RU поделился источник, близкий к окружному парламенту.
«Таги-заде хочет вытеснить из думы действующего депутата-коммуниста Виктора Макарова, который раньше входил в команду окружного депутата, но в итоге рассорился с ним. Мирзоев, прошедший праймериз от ЕР, будет баллотироваться в том же округе, что и Макаров», — пояснил собеседник агентства. На сайте думы ХМАО указано, что Мирзоев является помощником Таги-заде. Другой источник URA.RU утверждает, что кандидат от ЕР — двоюродный брат окружного депутата.
Сам Таги-заде в разговоре с журналистом URA.RU опроверг родство с Мирзоевым. «Он мой помощник только на общественных началах, и никаких семейных связей между нами нет», — заявил депутат. Он также отказался комментировать поддержку Мирзоева, сославшись на право избираться любого гражданина РФ. Мирзоев также опроверг родство. Вместе с этим он подтвердил, что является помощником на общественных началах, а также то, что прошел праймериз. «С Таги-заде мы не родственники, можно назвать нас товарищами», — сообщил Мирзоев.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО подвели итоги праймериз ЕР. Секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения «Единой России» Борис Хохряков рассказал, что интересы партии на осенних выборах 2025 года будут представлять восемь участников специальной военной операции. Кроме того, по итогам ПГЕР в числе победителей 64 мужчины и 31 женщина
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