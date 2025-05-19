Чем известен депутат думы ХМАО Елишев, избранный мэром самого скандального города в регионе

Мэром Пыть-Яха избран депутат думы ХМАО Сергей Елишев. О подробностях биографии нового главы одного из самых политически сложных городов автономного округа и его планах на реформы — в материале URA.RU.
Сергей Евгеньевич Елишев родился 29 июня 1974 года в Челекене Туркменской АССР. Новому мэру Пыть-Яха 50 лет, он женат. В Сургут семья переехала в 1981 году. Там же Елишев окончил школу.
Закончил Сургутский нефтяной техникум по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин», Московский государственный открытый университет по специальности «Юриспруденция». В 2011 году прошел переподготовку в РАНХиГС по специальности «Экономика и управление организаций народного хозяйства». В 2023 году там же обучался по программе «Лидеры изменения Югры 3.0».
Начинал карьеру в 18 лет с должности помощника бурильщика в «Сургутнефтегазе». В нулевых возглавлял Сургутскую передвижную механизированную колонну, работал в бизнесе и даже возглавлял ТСЖ. С 2005 по 2016 годы был директором ООО «ТЭКСИБ».
В 2012 году Елишев был избран депутатом совета депутатов третьего созыва в городском поселении Белый Яр Сургутского района. Он был первым председателем комиссии по ЖКХ. В октябре 2016 года избран депутатом Думы ХМАО шестого созыва по Пыть-Яхскому одномандатному избирательному округу № 8. В 2021 был избран повторно. Член регионального штаба ОНФ, регулярно помогает бойцам СВО.
В окружной думе оба созыва проработал на постоянной основе, занимая должность зампреда комитета по законодательству. Беспартийный, но является членом фракции «Единой России» в югорском парламенте. «Он депутат-одномандатник, которому население дважды оказывало доверие на выборах. Так что он для Пыть-Яха не является варягом, часто бывает в городе и следит за общественной и политической жизнью», — отметил инсайдер.
Перед избранием кандидат на пост мэра представил депутатам городской думы Пыть-Яха свою программу. Она затрагивала насущные проблемы и «болевые точки», на которые горожане регулярно жалуются — ЖКХ, разбитые дороги, грязная вода, расселение жилья. «Необходимо вернуть былую славу городу, восстановить действующую инфраструктуру, не гнаться за новыми „прожектами“. Город должен уйти из „скандальной“ повестки, необходимо снять социальное напряжение горожан. Пыть-Ях должен стать привлекательным для жителей и молодежи, должно воспитываться желание остаться в городе, наша задача — инвестировать в будущее», — заявил Елишев на заседании думы.
Инаугурация состоится 23 мая. «После вступления в должность в числе первоочередных задач займемся приведением в порядок городских улиц. Хочу, чтобы наш город наконец утратил славу самого скандального и стал самым гостеприимным. Разработана карта дел, которые можно сделать здесь и сейчас, уже в этом году», — отметил градоначальник.
Пыть-Ях прославился в окружной повестке многочисленными скандалами, зачастую связанными с гордумой. За последние полтора года жители требовали разобраться с зарплатами чиновников, которые неизвестные слили в сеть, решить проблемы СНТ «Подлесное», которое из балочного поселка внезапно превратилось в дачи, и отремонтировать путепровод, построенный в 1980-х. Предыдущий градоначальник Дмитрий Горбунов проработал в должности всего 1,5 года.
Ранее URA.RU писало о том, что мэром Пыть-Яха избран депутат думы ХМАО Сергей Елишев. Из 20 депутатов городской думы за него отдали голоса 19, инсайд агентства подтвердился.
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