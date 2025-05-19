Комика Нурлана Сабурова задержали в России

Известный комик и юморист Нурлан Сабуров был задержан в России за нарушение сроков миграционного учета. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией. Подробности инцидента в настоящий момент выясняются.
«Комика Нурлана Сабурова задержали за нарушение сроков миграционного учета...» — пишет РЕН ТВ. Издание ссылается на свой источник. Менеджер юмориста заявил, что не располагает информацией о произошедшем.
Нурлан Сабуров — комик и актер, имеющий казахстанское происхождение и работающий в России. Прославился благодаря ярким выступлениям в жанре стендап-комедии. Является одним из ведущих популярного шоу «Что было дальше?».
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