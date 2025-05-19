Комика Нурлана Сабурова задержали в России

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Сабуров задержан за нарушение миграционного учета
Сабуров задержан за нарушение миграционного учета Фото:

Известный комик и юморист Нурлан Сабуров был задержан в России за нарушение сроков миграционного учета. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией. Подробности инцидента в настоящий момент выясняются.

«Комика Нурлана Сабурова задержали за нарушение сроков миграционного учета...» — пишет РЕН ТВ. Издание ссылается на свой источник. Менеджер юмориста заявил, что не располагает информацией о произошедшем.

Нурлан Сабуров — комик и актер, имеющий казахстанское происхождение и работающий в России. Прославился благодаря ярким выступлениям в жанре стендап-комедии. Является одним из ведущих популярного шоу «Что было дальше?».

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Известный комик и юморист Нурлан Сабуров был задержан в России за нарушение сроков миграционного учета. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией. Подробности инцидента в настоящий момент выясняются. «Комика Нурлана Сабурова задержали за нарушение сроков миграционного учета...» — пишет РЕН ТВ. Издание ссылается на свой источник. Менеджер юмориста заявил, что не располагает информацией о произошедшем. Нурлан Сабуров — комик и актер, имеющий казахстанское происхождение и работающий в России. Прославился благодаря ярким выступлениям в жанре стендап-комедии. Является одним из ведущих популярного шоу «Что было дальше?».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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