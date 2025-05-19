Российский суд оштрафовал Apple на миллионы рублей за ЛГБТ-пропаганду*

Российский суд признал компанию Apple Distribution International LTD виновной в распространении пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ — движение, признанное в России экстремистским и запрещенное на территории страны) и оштрафовал ее на 2,5 миллиона рублей. Решение Таганского суда Москвы было оглашено судьей Александрой Анохиной.
«Постановлением Таганского районного суда города Москвы признать виновным Apple Distribution International LTD в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6.1 КоАП РФ», — огласила решение Александра Анохина, ее слова передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2,5 миллионов рублей.
Судебное заседание прошло в закрытом режиме: журналистов пустили только на оглашение итогового решения. В этот же день суд планирует рассмотреть еще два административных протокола в отношении Apple по той же статье, а также один протокол по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ за отказ удалить запрещенный контент.
*движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено на ее территории.
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