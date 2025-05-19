Президент России Владимир Путин проводит телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, находясь в детской музыкальной школе. Об этом сообщил корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев. Причина такой необычной локации для переговоров заключалась в том, что президент не успевал добраться до своей резиденции по времени.
«Путину пришлось проводить разговор с Трампом в детской музыкальной школе, потому что по времени доехать до резиденции он никак не успевал», — отметил Юнашев. Сообщение опубликовано в его официальном telegram-канале.
В коридоре учреждения журналисты встретили известного музыканта Сергея Ролдугина, который поделился своими размышлениями о символическом сопровождении столь важного диалога между лидерами. «Первый концерт Чайковского, самое начало. Это сразу отвечает на все вопросы: что такое Россия, что такое талант, какое место Россия занимает в мире», — заявил музыкант.
Ранее российский президент Владимир Путин начал телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство Reuters с ссылкой на официальных лиц Белого Дома. В ходе переговоров оба лидера обсудят ситуацию на Украине и торговые отношения РФ и Штатов.
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