Клишас поспорил с Толстым по поводу изменений в Конституции

Россиянам стоит воздержаться от обсуждения изменений в Конституцию России и «пожить» по ее редакции. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, комментируя высказывания вице-спикера Госдумы Петра Толстого о возможных значительных поправках в Конституцию РФ.
«Уважаю коллегу Петра Толстого, но предлагаю всем пожить по действующей редакции конституции», — подчеркнул Андрей Клишас в своем telegram-канале. Ранее Толстой сообщил, что в ближайшее время Конституцию России могут ждать существенные изменения. По его словам, возможные новые поправки могут оказаться более масштабными, чем те, что были внесены пять лет назад. Вице-спикер отметил, что с начала специальной военной операции в стране произошло множество изменений.
Позже Толстой в беседе с URA.RU рассказал, что необходимость внесения поправок в Конституцию может быть связана с вхождением в состав России большого количества новых регионов. Он отмечал, что за изменение основного закона зависит от меняющихся запросов общества.
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