«Запрос общества»: Толстой — URA.RU про возможные поправки в Конституцию

Поправки в Конституцию зависят от меняющихся запросов общества. Так, в частности, после референдума в Россию вошел целый ряд новых регионов: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, что может быть отражено в Конституции. Так свои слова о возможных масштабных изменениях в законе прокомментировал URA.RU вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
«Речь шла о том, что законы и Конституция меняются вместе с обществом, отвечая на запросы граждан. В ходе СВО в Россию вошли новые регионы, например», — сообщил Петр Толстой в беседе с URA.RU. «Любые возможные изменения должны быть планомерным продолжением предыдущих», — также добавил он.
Ранее вице-спикер Госдумы сообщил, что Конституцию России могут ждать существенные изменения. Он отмечал, что новые поправки могут оказаться более значительными, чем те, что были внесены пять лет назад. По словам Толстого, с начала СВО в стране произошло множество изменений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.