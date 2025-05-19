Вэнс рассказал, что Трамп предложит Путину

Президент США Дональд Трамп намерен предложить российскому лидеру восстановление экономических отношений России с мировым сообществом в обмен на завершение конфликта на Украине. Об этом сообщил вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс.
«... мы видим определенный тупик, и, думаю, президент [США Дональд Трамп] скажет президенту Путину: „Вы серьезно? Вы действительно готовы?“ Ведь предложение США всегда было таким: есть множество экономических преимуществ в нормализации отношений между Россией и остальным миром...» — заявил Вэнс. Его слова передает Fox News.
Американский политик не исключил возможности выхода Штатов из переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По словам Вэнса, Трамп однозначно заявил, что США не будут бездействовать и ожидают конкретных достижений.
Ранее президент России Владимир Путин начал телефонные переговоры с главой США Дональдом Трампом. Разговор проходил в детской музыкальной школе, поскольку глава российского государства не успевал прибыть к своей резиденции к назначенному времени. Перед переговорами Путина и Трампа президент Украины Владимир Зеленский также провел телефонный разговор с американским лидером.
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