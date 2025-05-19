Бывший губернатор ХМАО Наталья Комарова получила «золотой парашют» после отставки. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил, что в мае и июне 2024 года ей из бюджета было выплачено чуть менее 32 миллионов рублей.
«В мае Комарова получила 22,670 миллиона рублей. В июне выплаты составили порядка 9,2 миллиона. Все расчеты были произведены в 2024 году после отставки высшего должностного лица. Речь идет о выплатах за неиспользованные дни отпуска и других начислениях, которые положены при увольнении. Комарова за 14 лет пребывания на посту накопила изрядное количество не отгулянных дней отпуска», — отмечает инсайдер.
При этом, сумма, запланированная в бюджете 2024 года на содержание губернатора, выросла до 57 миллионов рублей. Сумма указана на сайте правительства округа в разделе «исполнение бюджета за 2024 год». При планировании расходов в декабре 2023-го она составляла порядка 20,9 млн руб. В ряде югорских telegram-каналов говорилось о сумме порядка 40 миллионов рублей. «Но на самом деле размер выплат меньше», — уточнил информатор.
Комарова в беседе с журналистом агентства воздержалась от комментариев по поводу точной суммы выплат. Она предложила обратиться с этим вопросом в правительство округа.
В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Наталья Комарова руководила ХМАО с 2010 по 2023 год. Расходы на содержание экс-главы региона в 2023 году при ней составляли более 21 миллиона рублей, а на нового губернатора Руслана Кухарука из бюджета в 2024 году было потрачено пять миллионов.
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