Путин заявил о необходимости выработки эффективных путей достижения мира
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Москва выступает за остановку боевых действий на Украине, однако это требует выработки наиболее эффективных путей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Россия выступает за остановку боевых действий», — сказал Владимир Путин на пресс-конференции после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Глава России подчеркнул, что сторонам необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру.
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