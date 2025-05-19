Путин назвал условие, при котором возможно прекращение огня между Россией и Украиной

Путин: РФ готова на прекращение огня на Украине при достижении договоренности
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Путин заявил о готовности РФ к прекращению огня на Украине
Путин заявил о готовности РФ к прекращению огня на Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Россия готова рассмотреть возможность прекращения огня на Украине при достижении соответствующих договоренностей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«[Россия готова на ] прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», — подчеркнул Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Также Путин заявил о том, что Москва ориентирована на прекращение боевых действий. Однако для этого потребуется выработать наиболее эффективные пути достижения мира. Также он заявил о готовности России выработать меморандум с Украиной.

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Россия готова рассмотреть возможность прекращения огня на Украине при достижении соответствующих договоренностей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «[Россия готова на ] прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», — подчеркнул Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Также Путин заявил о том, что Москва ориентирована на прекращение боевых действий. Однако для этого потребуется выработать наиболее эффективные пути достижения мира. Также он заявил о готовности России выработать меморандум с Украиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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