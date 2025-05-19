Путин назвал условие, при котором возможно прекращение огня между Россией и Украиной

Россия готова рассмотреть возможность прекращения огня на Украине при достижении соответствующих договоренностей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«[Россия готова на ] прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», — подчеркнул Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Также Путин заявил о том, что Москва ориентирована на прекращение боевых действий. Однако для этого потребуется выработать наиболее эффективные пути достижения мира. Также он заявил о готовности России выработать меморандум с Украиной.
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