Bild: Россия выдвинула два условия для прекращения огня с Украиной

Россия требует от Украины вывода вооруженных сил из четырех новых регионов, прекращения военной помощи со стороны Запада. Таким предположением поделилось немецкое издание Bild. По данным таблоида, именно такие условия Москва могла выдвинуть в качестве основы для возможного прекращения огня в зоне конфликта.
«Москва придерживается двух ключевых требований. Которые Украина и ее сторонники не могут выполнить», — приводит Bild слова своих источников. Издание уточняет, что помимо вывода войск и прекращения поддержки со стороны западных стран, российская сторона настаивает на том, чтобы Украина прекратила мобилизацию военнослужащих для ведения боевых действий с Россией.
19 мая президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а затем он планирует обсудить ситуацию с главой Украины Владимиром Зеленским и представителями стран НАТО. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что американская сторона готова предложить России экономические выгоды и восстановление отношений с другими странами при условии прекращения боевых действий. Путин в ходе телефонных переговоров с президентом США 18 марта подчеркивал, что прекращение предоставления Украине военной поддержки со стороны зарубежных государств является одним из основных факторов для урегулирования конфликта.
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