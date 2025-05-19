Путин рассказал что бы сделал с золотой рыбкой

Путин рассказал, что бы сделал с золотой рыбкой
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Владимир Путин рассказал, чтобы он сделал с золотой рыбкой
Владимир Путин рассказал, чтобы он сделал с золотой рыбкой Фото:

Президент России Владимир Путин рассказал, что не стал бы утруждать золотую рыбку своими желаниями и отпустил бы на свободу. Об этом российский глава заявил на встречи с одаренными музыкантами учебного центра «Сириус». 

«Отпустил бы рыбку на свободу. Не стал бы обсуждать ее тем, чтобы она исполнила все мои желания. Я бы старался сам сформулировать свои цели и добиваться», — ответил Путин на вопрос одного из учеников.

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Президент России Владимир Путин рассказал, что не стал бы утруждать золотую рыбку своими желаниями и отпустил бы на свободу. Об этом российский глава заявил на встречи с одаренными музыкантами учебного центра «Сириус».  «Отпустил бы рыбку на свободу. Не стал бы обсуждать ее тем, чтобы она исполнила все мои желания. Я бы старался сам сформулировать свои цели и добиваться», — ответил Путин на вопрос одного из учеников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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